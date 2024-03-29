В Подмосковье подсчитали находящихся в больнице после теракта в «Крокусе»

Минздрав МО: в больницах находятся 125 человек после теракта в «Крокусе»

В больницах Московской области находятся 125 человек после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Такие результаты подсчетов были опубликованы на сайте регионального ведомства в пятницу, 29 марта.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил, что 16 пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Вице-премьер России Татьяна Голикова допустила увеличение числа обратившихся за амбулаторной помощью граждан, которые находились в «Крокусе» во время теракта.

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

Согласно официальным данным, теракт унес жизни 144 человек.