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12:27, 29 марта 2024Россия

В России допустили увеличение числа обратившихся за медпомощью из «Крокуса»

Голикова допустила увеличение числа обратившихся за медпомощью из «Крокуса»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вице-премьер России Татьяна Голикова допустила увеличение числа обратившихся за амбулаторной помощью, которые находились в «Крокус Сити Холле» во время теракта, передает ТАСС.

По последним официальным данным, число пострадавших при теракте в Подмосковье возросло до 382 человек. При этом Telegram-канал «112», ссылаясь на источник, отметил, что пострадали свыше 500 граждан.

«По дням видим, что были обращения активные в понедельник, во вторник, сейчас более-менее все стабилизировалось», — заявила Голикова.

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До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что в крайне тяжелом состоянии после теракта находятся три человека, еще 18 — в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

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      Анна Щербакова
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