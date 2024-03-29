Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:56, 29 марта 2024Мир

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

ВС Польши подняли в небо авиацию из-за интенсивной активности России
СюжетМинобороны:

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над страной из-за «интенсивной активности» России на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование польских Вооруженных сил (ВС).

В публикации ведомства уточняется, что в воздушном пространстве страны действует польские и союзные воздушные суда. Это может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части Польши.

Материалы по теме:
Перед катастрофой. Как выживала столица Польши после прихода Гитлера: редкие кадры Второй мировой войны
Перед катастрофой.Как выживала столица Польши после прихода Гитлера: редкие кадры Второй мировой войны
23 ноября 2021
«Поставили вопрос ребром» Польша потребовала от Германии репараций. За что поляки хотят получить триллион долларов?
«Поставили вопрос ребром»Польша потребовала от Германии репараций. За что поляки хотят получить триллион долларов?
17 октября 2022

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — заключили военные.

В командовании добавили, что нужные процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Сейчас военные ведут мониторинг ситуации.

Утром 24 марта Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ: что известно о новейших беспилотниках «Джокер» в зоне СВО?

      Назван способ поддерживать сексуальность при отсутствии серьезных отношений

      Названо условие снижения цен на новостройки в России

      Россиянин похитил отвергнувшую его женщину и получил семь лет колонии

      Белый дом отчитался о предоставленной Украине помощи

      Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России

      В МАГАТЭ оценили безопасность на ЗАЭС

      В европейской стране заявили о вреде антироссийских санкций

      В Нидерландах рассказали об одном из способов обхода санкций Россией

      Российский боец MMA одной фразой оценил жизнь в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше