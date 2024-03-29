В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России
Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над страной из-за «интенсивной активности» России на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование польских Вооруженных сил (ВС).
В публикации ведомства уточняется, что в воздушном пространстве страны действует польские и союзные воздушные суда. Это может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части Польши.
«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — заключили военные.
В командовании добавили, что нужные процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Сейчас военные ведут мониторинг ситуации.
Утром 24 марта Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.