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12:29, 29 марта 2024Экономика

В России резко подорожал один вид рыбы

С начала 2024-го оптовые цены на атлантическую сельдь выросли на 13-14,5 %

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С начала 2024 года на северо-западе и в центре России резко выросли оптовые цены на рыбу. Об этом со ссылкой на данные ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (подведомствен Росрыболовству) сообщает газета «Ведомости».

Так, атлантическая сельдь за последнюю неделю подорожала на 1-1,5 процента, а с начала года — на 13-14,5 процента, до 130-135 рублей за килограмм (97-113 рублей годом ранее). Скумбрия за последнюю неделю стала дороже на один процент, впервые с начала года, до 197 рублей за килограмм (163 рубля в марте 2023-го).

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Внутренний спрос на атлантическую сельдь и скумбрию растет на фоне начавшегося поста, отмечают составители обзора. По данным опроса ВЦИОМ, сельдь и скумбрия — самые популярные виды рыбы у россиян, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, российские производители в качестве альтернативы могут использовать сардину иваси, вылов в 2023 году побил исторический рекорд в 540 тысяч тонн.

С октября 2023 года по март 2024 года рыбные консервы в России подорожали на 23-25 процентов. Причиной роста цен стало увеличение экспорта в Китай, высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения, рост затрат на производство и удорожание перевозок. Консервы из сельди подорожали в среднем на 12-15 процентов, скумбрии — на 8-10 процентов, горбуши — на 6-7 процентов, атлантической сардины — на 4-5 процента, а сайры — на 1,5-2 процента.

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      Вячеслав Агапов
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