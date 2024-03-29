В России с 1 апреля изменится экзамен на получение водительских прав

В России с 1 апреля изменится регламент экзамена на получение водительских прав

В России с 1 апреля изменится регламент экзамена на получение водительских прав, который разработало МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, теперь инспектор-экзаменатор должен сидеть не справа от водителя, как ранее, а на заднем сиденье. Дело в том, что ранее в случае ДТП часто именно экзаменатора суд признавал виновным: согласно российскому законодательству, обучающий вождению приравнивается к водителю.

Также перестанут пускать на экзамен тех, кто не пришел в военкомат по повестке. Ожидается, что это ограничение будет отображаться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на нем, когда тот начнет функционировать.

Еще одна мера — запрет допуска к сдаче экзаменов сроком на один год для тех, кого подвергли административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказался от прохождения медосмотра.

Также в перечне ужесточений — увеличение срока между попытками сдать экзамены. Если ученик не сдал с трех попыток, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Есть в регламенте и послабление для кандидатов. С 1 апреля в ходе сдачи практического экзамена в Госавтоинспекции допускается получение семи штрафных баллов, а не пяти, как сейчас.

Кроме того, в документе присутствует техническое уточнение: если в процессе сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медицинской справки, то процесс приостановят до предъявления кандидатом действующих документов. Эти ограничения были и ранее, однако их решили дополнительно отразить в регламенте.

Ранее в России предложили альтернативу штрафу за забытые права. В Госдуме считают справедливым предоставить водителю возможность съездить за удостоверением на такси.