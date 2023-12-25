В России предложили альтернативу штрафу за забытые водительские права

Депутат Ефимов предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси

Если принять законопроект об отмене штрафа для водителей, забывших дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), все будут оставлять документы дома, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой.ру» он предложил альтернативу штрафу.

Ранее с идеей отметить штрафы для водителей, забывших дома документы, выступили в партии «Новые люди». Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что сегодня наказание является избыточным, так как автомобилисты могут установить приложение «Госуслуги.Авто», в котором отображаются цифровые копии документов.

Идея войти в положение водителей является правильной, но если отменить штрафы, то все через одного начнут забывать права, полагает Ефимов.

Я в далекой своей юности работал на автозаводе. У нас было два условия. Во-первых, я мог пройти только с пропуском. Во-вторых, я должен пройти проходную вовремя, если на часах 07:01, меня уже не пустят, поставят прогул. Сейчас я депутат, и меня не пустят, если я забуду свое удостоверение. Есть условия, обязательные для работы Виталий Ефимов депутат Госдумы

По мнению парламентария, было бы справедливо предоставить водителю возможность съездить за правами домой на такси.

«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались. Здесь вопрос в чем со штрафом: его выпишут, его надо платить, а человеку на работу, может быть, и он потеряет день, а здесь — съездит, потеряет час-полтора», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Сейчас отсутствие у автомобилистов на руках этих документов карается административным штрафом в 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право отстранить водителя от управления и направить машину на штрафстоянку.

Ранее водителей предупредили о новой мошеннической схеме на дорогах. Злоумышленники начали предлагать автомобилистам оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы «аварийных комиссаров», рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.