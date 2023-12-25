В России предложили альтернативу штрафу за забытые водительские права
Если принять законопроект об отмене штрафа для водителей, забывших дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), все будут оставлять документы дома, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой.ру» он предложил альтернативу штрафу.
Ранее с идеей отметить штрафы для водителей, забывших дома документы, выступили в партии «Новые люди». Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что сегодня наказание является избыточным, так как автомобилисты могут установить приложение «Госуслуги.Авто», в котором отображаются цифровые копии документов.
Идея войти в положение водителей является правильной, но если отменить штрафы, то все через одного начнут забывать права, полагает Ефимов.
Я в далекой своей юности работал на автозаводе. У нас было два условия. Во-первых, я мог пройти только с пропуском. Во-вторых, я должен пройти проходную вовремя, если на часах 07:01, меня уже не пустят, поставят прогул. Сейчас я депутат, и меня не пустят, если я забуду свое удостоверение. Есть условия, обязательные для работы
По мнению парламентария, было бы справедливо предоставить водителю возможность съездить за правами домой на такси.
«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались. Здесь вопрос в чем со штрафом: его выпишут, его надо платить, а человеку на работу, может быть, и он потеряет день, а здесь — съездит, потеряет час-полтора», — поделился собеседник «Ленты.ру».
Сейчас отсутствие у автомобилистов на руках этих документов карается административным штрафом в 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право отстранить водителя от управления и направить машину на штрафстоянку.
Ранее водителей предупредили о новой мошеннической схеме на дорогах. Злоумышленники начали предлагать автомобилистам оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы «аварийных комиссаров», рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.