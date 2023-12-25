В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам

«Ъ»: в Госдуме предложили отменить штраф водителям за забытые права и СТС

Партия «Новые люди» подготовила законопроект об отмене штрафа для водителей, забывших дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Сейчас отсутствие у автомобилистов на руках этих документов карается административным штрафом в 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право отстранить водителя от управления и направить машину на штрафстоянку.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что сегодня такое наказание является избыточным. Он указал, что автомобилисты, в частности, могут установить приложение «Госуслуги.Авто», в котором отображаются цифровые копии документов, и сотрудники ГИБДД могут по ним установить нужную информацию.

Индание отмечает, что в правилах дорожного движения до сих пор не прописана возможность использования водителями QR-кодов вместо оригинальных документов, и каждый автомобилист обязан иметь их при себе.