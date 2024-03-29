В США заявили о попытках минимизировать случаи огня ЦАХАЛ по мирным жителям

Bloomberg: США намерены получить у Израиля подробный план атаки на Рафах

Запланированный на ближайшие дни визит израильских официальных лиц в Вашингтон поможет американским представителям понять концепцию и минимизировать случаи огня по мирным жителям в ходе планируемой атаки на город Рафах на юге сектора Газа. Об этом журналистам Bloomberg заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Чарльз Браун.

«Мы получили больше подробностей о некоторых общих концепциях гуманитарной помощи и перемещении гражданских лиц [в ходе операции], чем непосредственно данные об оперативной составляющей проведения операции. Мне не терпится услышать [от израильских коллег] то, как они планируют совместить эти концепции воедино», — заявил высокопоставленный военный о намерении получить от представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подробный план атаки.

Отмечается, что в Рафахе находится до миллиона палестинцев, размещенных в лагерях беженцев.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон намерен провести встречу с представителями Израиля для обсуждения альтернатив проведению наземной операции в Рафахе. «Как мы говорили, план, который Израиль, как он заявил, намерен реализовать в Рафахе, является ошибкой. Он нанесет ужасный ущерб находящемуся там гражданскому населению и ослабит безопасность Израиля», — отметил он.

27 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль должен переместить в безопасное место более миллиона мирных жителей перед началом военной операции в городе Рафах.