В Госдепе заявили о желании провести встречу с властями Израиля по Рафаху

В Госдепе США заявили о желании провести встречу с властями Израиля по Рафаху

Вашингтон намерен провести встречу с представителями Израиля для обсуждения альтернатив проведению наземной операции в Рафахе. При этом американская сторона не может подтвердить, что данные контакты состоятся на следующей неделе, рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

«Как мы говорили, план, который Израиль, как он заявил, намерен реализовать в Рафахе, является ошибкой. Он нанесет ужасный ущерб находящемуся там гражданскому населению и ослабит безопасность Израиля», — отметил он.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы была возможность представить лучшую альтернативу израильтянам. В США считают важным провести эту встречу, но нет новых данных о ее сроках.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль должен переместить в безопасное место более миллиона мирных жителей перед началом военной операции в городе Рафах.

Остин провел встречу с израильским коллегой 26 марта в США. В ходе разговора Галлант заявил, что Израиль атакован с «семи разных фронтов».

В свою очередь, глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант рассказал, что Израиль продолжит атаковать палестинское движение ХАМАС повсюду, включая и те территории, где не было израильских военных. Своим высказыванием Галант мог намекать на военную операцию в городе Рафах.