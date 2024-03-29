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20:05, 29 марта 2024Путешествия

Жители Таджикистана начали возвращать авиабилеты в Россию

«Азия-Плюс»: в Таджикистане продажа билетов в Россию снизилась на 20 процентов
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Жители Таджикистана начали возвращать авиабилеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает местный портал «Азия-Плюс» со ссылкой на представительства авиакомпаний.

В частности, сотрудники национального перевозчика Таджикистана Somon Air рассказали изданию, что сейчас наблюдается снижение продаж билетов в Россию, а также их возврат, в среднем, на 20 процентов.

Кроме того, сотрудник авиакасс в Душанбе отметил, что из-за малочисленности пассажиров было сокращено число рейсов. Так, например, авиакомпания «Уральские авиалинии» оставила в расписании лишь один рейс в Россию вместо трех.

Еще в одной кассе сообщили, что 25 марта авиапассажиры вернули 40 билетов в Россию, 26 марта — 30 билетов и 27 марта — 36 билетов.

29 марта стало известно, что Следственный комитет России проверит причастность украинских спецслужб к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Ранее девятый фигурант уголовного дела Назримад Лутфуллои частично признал вину.

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      Алина Черненко
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