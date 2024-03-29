Звезда «Реальных пацанов» не поддержал идею восстановления «Крокуса»

Звезда «Реальных пацанов» Богданов: на месте «Крокуса» надо установить мемориал

Российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов выразил свое мнение насчет идеи восстановления «Крокус Сити Холла» после теракта. Его слова приводит The Voice.

Артист признался, что не подерживает такую инициативу, а также напомнил, что в его родном городе Перми в 2009 году сгорел ночной клуб «Хромая лошадь». Тогда жертвами трагедии стал 101 человек.

«И было принято решение не восстанавливать этот клуб. На его месте открыли мемориал. Считаю, и на месте "Крокуса" надо его установить, чтобы люди помнили о трагедии. "Крокус" был площадкой для развлечений. А развлечения на месте трагедии точно будут лишними», — поделился мнением актер.

Ранее певица Валерия выступила за восстановление «Крокуса».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. По данным на 27 марта, число жертв трагедии выросло до 143 человек.