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20:46, 30 марта 2024Россия

Фигуры журавлей зажгли у стен «Крокуса» в память о жертвах теракта

РИА Новости: у стен «Крокуса» зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фигуры журавлей, которые составлены из свечей, зажгли вечером у стен концертного зала «Крокус сити холл» в память о погибших во время теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на девятый день трагедии у народного мемориала проходит благотворительный концерт. Оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнил отрывки из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева. Перед началом концерта память жертв теракта почтили минутой молчания. На здании «Крокуса» транслировались портреты погибших.

30 марта у «Крокус сити холла» прошла панихида по жертвам. Ее отслужил Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Днем ранее с места стихийного мемориала были убраны свечи. Из лампад россияне выложили трех журавлей и надпись «Скорбим. 22.03.24».

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      Кристина Есикова
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