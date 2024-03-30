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20:28, 30 марта 2024Культура

Запашный призвал россиян почтить память жертв теракта на девятый день

Запашный: на девятый день необходимо почтить память жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По христианским обычаям на девятый день после трагедии необходимо почтить память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». К этому россиян призвал народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Его слова приводит URA.RU.

По словам дрессировщика, сам он не сможет присутствовать на панихиде в связи с выступлениями, которые были разрекламированы задолго до теракта. При этом для верующих девятый день, который пришелся на 30 марта — особый. «По всем христианским обычаям девять дней — это такое важное событие, к которому нужно внимательно относиться», — рассказал Запашный. При этом нельзя игнорировать меры предосторожности и затруднять проведение следственных мероприятий, добавил артист.

В субботу, 30 марта у сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» прошла панихида по жертвам теракта. Ее отслужил Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Для организации площадки перед поминальной службой с места стихийного мемориала были убраны свечи. Из лампад россияне выложили трех журавлей и надпись «Скорбим. 22.03.24».

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      Виктория Клабукова
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