Гол и пас Миранчука помогли «Аталанте» обыграть «Наполи»

«Аталанта» обыграла «Наполи» в чемпионате Италии, на счету Миранчука гол и пас

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Одержать победу «Аталанте» помогли голы полузащитников Алексея Миранчука и Тена Копмейнерса и нападающего Джанлуки Скамакки. На счету россиянина также результативный пас.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах. Хавбек отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон он провел в аренде в итальянском «Торино».