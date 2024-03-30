«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в решающем матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Седьмой матч серии прошел в Омске и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов и Максим Березкин.

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3. За выход в финал Кубка Гагарина ярославцы поспорят с челябинским «Трактором».

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выбил действующего обладателя Кубка Гагарина — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из Тольятти.

