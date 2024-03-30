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19:22, 30 марта 2024Спорт

«Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Металлург» выиграл серию со «Спартаком» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со «Спартаком» со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В следующей стадии турнира магнитогорцы сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

«Металлург» дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2014 и 2016 годах. «Спартак» никогда в истории не завоевывал трофей.

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      Анастасия Борисова
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