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09:01, 30 марта 2024Россия

Россиянин рассказал о помощи группе людей во время теракта в «Крокусе»

Выживший в «Крокусе» россиянин заявил, что пробил стену для спасения людей

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress

Выживший во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» россиянин Олег Уколов рассказал в беседе с РИА Новости, как ему удалось помочь группе людей, заблокированных в заполнявшемся дымом помещении. По словам мужчины, он обнаружил в стене тонкое место и вместе с другими людьми начал пробивать его.

«Все друг другу помогли выбраться из этого пролома, вылезли. Раненых не было среди нас, только дымом надышались. Там уже встретили пожарных, они "огнестрельных" выносили. И вот, выскочили на улицу», — высказался Уколов.

Ранее глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин наградил подростка Ислама Халилова, который помог спастись из «Крокус Сити Холла» более сотне людей. Халилов был награжден медалью мусульман России «За заслуги». Церемония награждения состоялась до традиционной пятничной молитвы в молельном зале Московской соборной мечети.

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      Маргарита Пименова
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