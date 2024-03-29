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13:19, 29 марта 2024Россия

Муфтий наградил спасшего более ста человек из «Крокуса» подростка

Муфтий Гайнутдин наградил спасшего из «Крокуса» людей 15-летнего Халилова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего подростка Ислама Халилова, который помог спастись из «Крокуса» более чем сотне человек. Об этом сообщает ТАСС.

Халилова наградили медалью мусульман России «За заслуги». Церемония награждения прошла до традиционной пятничной молитвы в молельном зале Московской соборной мечети.

Ранее Халилова и других школьников, которые спасли сотни людей из концертного зала в Красногорске, наградили в Госдуме. Награды также получили школьники Елизавета Терехова, Александр Журик, Виктория Волчихина, Артемий Филимонов и Никита Иванов.

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Во время теракта из «Крокуса» персонал и посетители концерта помогли друг другу при эвакуации. Так, Халилов, работая гардеробщиком, спас более 100 человек. Когда толпа побежала в тупик в сторону туалета, школьник начал руководить эвакуацией. Он провел посетителей через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение.

Сам школьник впоследствии подчеркнул, что действовал по той инструкции, которую до них доводили во время инструктажа. Халилов рассказал, что не отдавал себе отчета в своих действиях, так как надо было действовать решительно и быстро.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 143 человека. Данные о пострадавших разнятся. В медицинских службах сообщали о 382 пострадавших. Однако есть неофициальная информация, согласно которой число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек. Пропавшими без вести, помимо этого, числятся 95 человек.

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      Анастасия Шейкина
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