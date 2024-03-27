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12:02, 27 марта 2024Россия

Спасший более ста человек в «Крокусе» подросток рассказал о своем подвиге

Спасший более ста человек в «Крокусе» Ислам Халилов: я не отдавал себе отчета
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Спасший более ста человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» 15-летний Ислам Халилов не отдавал отчета в своих действиях, так как в момент паники нужно было действовать быстро и решительно. Об этом он заявил РИА Новости.

Подросток подчеркнул, что действовал по той инструкции, которую до них доводили во время инструктажа.

«Важно [было] успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль», — рассказал о своем подвиге Халилов. Он отметил, что ему удалось перенаправить в верную сторону группу людей, которые пытались спастись в туалете — этот участок, как оказалось, был тупиком.

Я подбежал к ним и кричу: обратно, бежим обратно, ребята

Ислам Халилов

Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, еще 360 пострадали.

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В ночь на 23 марта белый Renault Symbol, на котором попытались скрыться террористы, заметили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Водитель проигнорировал сигнал остановиться, что привело к погоне, в ходе которой машина с террористами перевернулась. В результате силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана, находившихся внутри. 25 марта суд арестовал их на два месяца.

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      Марк Леонов
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