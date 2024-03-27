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11:31, 27 марта 2024Россия

В Госдуме наградили спасавших людей во время теракта в «Крокусе» школьников

В Госдуме наградили школьников, проявивших героизм во время теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Госдуме наградили школьников, проявивших героизм во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

Награды получили спасавшие людей, помогая проводить эвакуацию из здания концертного зала, школьники Елизавета Терехова, Александр Журик, Виктория Волчихина, Артемий Филимонов, Ислам Халилов и Никита Иванов. Председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина вручила им благодарность комитета и ноутбуки. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова передала юношам и девушкам благодарственные письма от своего имени, а депутат Яна Лантратова подарила книги о России, ручки и ежедневники.

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» эвакуировать людей из атакованного террористами здания помогали многие посетители и сотрудники концертного зала, в том числе несовершеннолетние. Так, 17-летняя Елизавета Терехова, работавшая гардеробщицей, в день атаки впервые занималась проверкой билетов. Она помогла вывести из здания десятки людей, а в момент эвакуации встретилась с одним из террористов — девушка видела фрагмент оружия и вспышки от стрельбы.

15-летний Ислам Халилов, также работавший в гардеробе, спас более 100 человек. Действуя согласно инструкции, он руководил эвакуацией группы людей, которых провел через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение.

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Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, еще 360 пострадали.

В ночь на 23 марта белый Renault Symbol, на котором попытались скрыться террористы, заметили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Водитель проигнорировал сигнал остановиться, что привело к погоне, в ходе которой машина с террористами перевернулась. В результате силовики задержали четверых уроженцев Таджикистана, находившихся внутри. 25 марта суд арестовал их на два месяца.

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      Константин Лысяков
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