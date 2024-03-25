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17:25, 25 марта 2024Россия

Выводившая людей из «Крокуса» школьница рассказала о встрече с террористом

Shot: школьница помогла вывести из «Крокуса» десятки людей во время теракта

Фото: Владимир Расулов / Коммерсантъ

В момент атаки террористов на «Крокус Сити Холл» в Красногорске 17-летняя школьница Лиза помогла вывести из здания несколько десятков человек. Когда ее группа убегала, девушка заметила одного из нападавших. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом Shot.

По словам Лизы, она отработала в гардеробной концертного зала четыре месяца. В день атаки ее впервые поставили проверять билеты на входе. Когда террористы открыли огонь, школьница услышала хлопок и женские крики, подумав, что кто-то подрался, после чего увидела убегающих людей.

После этого Лиза с коллегами спрятались за колонной в зале, где простояли около десяти минут. Тогда к ним также подбежала женщина в крови, которая рассказала, что ей разбил лицо один из террористов. Затем старшая из группы сотрудников заявила, что нужно спускаться по служебной лестнице.

Мы побежали все. Мы звали за собой толпу, чтобы они с нами бежали. Голову поворачиваю и слышу крики одновременно с выстрелами. Слышу, как ломается дверь и вижу вспышки от оружия. Потом увидела фрагмент оружия, из которого стреляли.

Лизагардеробщица «Крокуса», помогавшая спасать зрителей

Она добавила, что после этого вся группа побежала вниз по лестнице. При этом из-за подкашивающихся ног школьнице показалось, что в нее выстрелили. Спустившись, девочка пыталась огородить руками толпу, чтобы люди не разбежались. «Вышли через стеклянные двери. Там весь пол был в крови. Спустились по пожарной лестнице и вышли так», — поделилась сотрудница «Крокуса».

Как пишет издание, после теракта у подростка начались слуховые галлюцинации — девушка постоянно слышит звуки стрельбы.

Ранее молодой человек школьницы, 16-летний Александр, который также работал в день теракта в «Крокусе», рассказал о встрече с одним из террористов на территории развлекательного комплекса 7 марта. По словам мальчика, он обратил внимание на бродившего по холлу мужчину, который вел себя странно, а также несколько раз подходил к подростку и спрашивал, что и где находится, при это изъясняясь очень невнятно. Школьник запомнил посетителя по куртке, а позже увидел снимок фотографа, на котором был тот самый террорист — Шамсидин Фаридуни.

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Вечером 22 марта группа террористов проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание, которое в результате обрушилось. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по предварительной информации, спасти не удалось. Неопознанными остаются около 100 тел.

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      Константин Лысяков
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