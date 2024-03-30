Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 30 марта 2024Россия

Российский депутат заявил об угрозах Зеленского незадолго до теракта в «Крокусе»

Депутат Шеремет заявил об угрозах Зеленского за 10 дней до теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за десять дней до теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях угрозы в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, 12 марта Зеленский написал, что Украина нанесет «российскому государству ответные потери», которые почувствуют россияне. Парламентарий расценил это как угрозу или анонс предстоящего террористического акта.

Ранее сообщалось, что Зеленский усмехнулся во время ответа на вопрос журналиста американского издания CBS News о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

29 марта Следственный комитет России заявил, что проверит причастность украинских спецслужб к организации теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на высказывание Зеленского о переговорах словом «нервничает»

      В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах с Россией

      Село в Курской области попало под обстрел со стороны Украины

      Бразильский футболист рассказал об изменившем его жизнь россиянине

      Режим свободной торговли осложнит переговоры о вступлении Украины в ЕС

      Израиль предложил разместить арабских военных в секторе Газа

      В Эстонии встревожились нехваткой боеприпасов у украинской армии

      Российский депутат заявил об угрозах Зеленского незадолго до теракта в «Крокусе»

      На Западе назвали главную проблему Украины

      Зеленский усмехнулся во время ответа на вопрос журналиста о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше