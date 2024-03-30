Зеленский усмехнулся во время ответа на вопрос журналиста о теракте в «Крокусе»

Зеленский усмехнулся в ответ на вопрос журналиста CBS News о теракте в «Крокусе»

Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся во время ответа на вопрос журналиста американского издания CBS News о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Интервью опубликовано на YouTube-канале телекомпании.

«Насколько вы обеспокоены утверждениями президента Путин о том, что недавний теракт рядом с Москвой как-то связан с Украиной или спонсировался ею?» — спросил иностранный корреспондент.

Отвечая, Зеленский не сдержал усмешки и заявил, что нужно разобраться в деталях произошедшего.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина и США не смогли прийти к единой версии о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». По ее словам, Белый дом обвиняет в трагедии «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), а Киев — Россию.

