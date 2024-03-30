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08:25, 30 марта 2024Путешествия

Стало известно о застрявших в Египте российских туристах

АТОР: туристы из России застряли в Египте из-за «закрытого неба» для Southwind

Фото: Rudy Dong / Unsplash

Ассоциация Туроператоров России (АТОР) сообщила, что туристы из РФ застряли в Египте и не смогли вовремя покинуть страну. Предположительно, это связано с введением Европейским союзом (ЕС) запрета для турецкой авиакомпании Southwind на полеты через территории государств объединения.

Стало известно, что рейс авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, которым должны были вылететь российские путешественники, задержали, так как данную компанию могли счесть аффилированной с Southwind.

Ранее Европейский союз (ЕС) запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу из-за связи с Россией. Руководство государств Евросоюза получило соответствующее уведомление 28 марта. Решение сразу вступило в силу. Утверждается, что авиакомпания, созданная в 2022 году, якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

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      Маргарита Пименова
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