Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за России

Турецкой Southwind Airlines запретили полеты через Европу из-за связи с Россией

Европейский союз (ЕС) запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу из-за связи с Россией. Об этом сообщает издание Turizm Guncel.

Отмечается, что руководство стран-членов объединения получило соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.

По данным издания, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что авиакомпания, созданная в 2022 году, якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

В декабре прошлого года Southwind обвинили в перевозке нелегальных мигрантов из России и Белоруссии в Европу. Как утверждает немецкая газета Bild, авиакомпания якобы создана в качестве подставной структуры исключительно для переправки мигрантов в европейские страны. Перевозчик, в свою очередь, намерен подать в суд на издание из-за ложных обвинений.