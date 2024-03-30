Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 30 марта 2024Мир

Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за России

Турецкой Southwind Airlines запретили полеты через Европу из-за связи с Россией

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Европейский союз (ЕС) запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу из-за связи с Россией. Об этом сообщает издание Turizm Guncel.

Отмечается, что руководство стран-членов объединения получило соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.

По данным издания, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что авиакомпания, созданная в 2022 году, якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

В декабре прошлого года Southwind обвинили в перевозке нелегальных мигрантов из России и Белоруссии в Европу. Как утверждает немецкая газета Bild, авиакомпания якобы создана в качестве подставной структуры исключительно для переправки мигрантов в европейские страны. Перевозчик, в свою очередь, намерен подать в суд на издание из-за ложных обвинений.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих иностранцев при попытке устроить теракт в Ставрополье. За боевиками вовремя установили слежку

      В Госдуме назвали США возможными кураторами теракта в «Крокусе»

      Террористы в «Крокусе» стрельбой удерживали людей среди рядов горящих кресел

      Москвичей предупредили о снеге в апреле

      Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

      В МИД раскритиковали доклад ООН про пытки на Украине

      Пользователи Android смогут спрятаться от операторов связи

      Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за России

      Захарова резко раскритиковала реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе». Что сказала певица?

      Названы угрозы от вступившей в НАТО Финляндии для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше