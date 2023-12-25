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19:30, 25 декабря 2023Путешествия

Турецкую авиакомпанию обвинили в перевозке нелегалов из России в Европу

Авиакомпанию Southwind обвинили в перевозке нелегальных мигрантов в Европу

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Немецкая газета Bild обвинила турецкую авиакомпанию Southwind в перевозке нелегальных мигрантов из России и Белоруссии в Европу. Об этом сообщает Hava Sosyal Medya на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По информации издания, перевозчик намерен подать в суд на Bild из-за ложных обвинений. Немецкая газета заявила, что Southwind якобы создана в качестве подставной структуры исключительно для переправки мигрантов в европейские страны. При этом Hava Sosyal Medya отмечает, что полеты турецкой авиакомпании из Стамбула в Минск помогли избавиться от монополии «Белавиа» на этом направлении.

Ранее сообщалось, что отели популярного турецкого курорта Анталья будут заполнены в Новый год на 100 процентов, в настоящее время путевки почти закончились. Уточняется, что продажи туров еще идут, однако мест на рейсах и в гостиницах очень мало.

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      Зарина Дзагоева
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