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09:35, 22 декабря 2023Путешествия

На популярном курорте Турции почти закончились места для туристов в Новый год

АТОР: туров в Анталью на новогодние праздники почти не осталось

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Отели популярного турецкого курорта Анталья будут заполнены в Новый год на 100 процентов, в настоящее время путевки почти закончились. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что продажи туров еще идут, однако мест на рейсах и в гостиницах очень мало. К примеру, Pegas Tourıstik еще может предложить туристам лишь менее 10 процентов билетов с заездом по 4 января. А у Fun&Sun осталось несколько праздничных туров с вылетом 25, 27 и 30 декабря из Москвы. При этом часть популярных пятизвездочных отелей уже находится на стопе.

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в Турции подешевел: туры продаются со скидками более 30 процентов. Заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений рассказал, что еще в ноябре отдых в дорогих гостиницах в зимнем сезоне стоил около 230 тысяч рублей за двоих.

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      Зарина Дзагоева
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