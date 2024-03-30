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17:46, 30 марта 2024Мир

В США назвали бессмысленной возможную отправку французских военных на Украину

Экс-морпех Хо: французские военные не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Бывший морпех США Мэтью Хо назвал идею об отправке французских военных на Украину бессмысленной. Об этом он рассказал во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, даже возможная отправка 20 тысяч солдат не сможет изменить ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. «Нет оснований полагать, что отправка натовских военных, как за это сейчас выступают, поможет Украине выиграть. Те силы, которые они предлагают ввести во Франции, будь то 2000 солдат, которые Макрон первоначально предложил, или 20 тысяч французских солдат плюс 40 тысяч солдат НАТО, как советовал французский генерал. Вы знаете, это не имеет значения, этого недостаточно», — отметил он.

Хо полагает, что ситуацию на передовой может изменить только участие настоящей армии альянса. Эта армия должна включать от трех до пяти бронетанковых и механизированных подразделений и воевать при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом Хо подчеркнул, что не стоит недооценивать Россию, которая может ответить на такой шаг ударами по целям НАТО.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позднее он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

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      Антонина Черташ
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