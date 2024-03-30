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04:30, 30 марта 2024Наука и техника

Военный эксперт заявил об угрозе парализации Севморпути из-за подводных дронов

Военный эксперт Степанов: подводные дроны Норвегии могут парализовать Севморпуть

Фото: Rosatom / Globallookpress

Военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов предупредил об угрозе парализации логистики Северного морского пути (Севморпути) из-за передовых подводных дронов, выпускаемых Норвегией. В колонке для ТАСС он объяснил, что данные дроны могут применяться для совершения диверсий или нанесения ударов по инфраструктуре России в Арктике.

Специалист указал, что Норвегия занимает одну из лидирующих позиций в сфере производства автономных надводных и подводных систем. Степанов заявил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки (ВМС США) заключили с норвежской компанией Kongsberg контракт на производство автономного необитаемого подводного аппарата Hugin AUV, который может работать на дальности более 2,2 тысячи километров и на глубине до 6 тысяч метров.

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Эксперт предупредил, что с помощью подобных устройств могут быть осуществлены точечные атаки против «атомного ледокольного флота и сопровождаемых ледоколами газовозов и других транспортных средств».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для Военно-морского флота (ВМФ). Аппарат разработали по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

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