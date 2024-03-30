Военный эксперт заявил об угрозе парализации Севморпути из-за подводных дронов

Военный эксперт Степанов: подводные дроны Норвегии могут парализовать Севморпуть

Военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов предупредил об угрозе парализации логистики Северного морского пути (Севморпути) из-за передовых подводных дронов, выпускаемых Норвегией. В колонке для ТАСС он объяснил, что данные дроны могут применяться для совершения диверсий или нанесения ударов по инфраструктуре России в Арктике.

Специалист указал, что Норвегия занимает одну из лидирующих позиций в сфере производства автономных надводных и подводных систем. Степанов заявил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки (ВМС США) заключили с норвежской компанией Kongsberg контракт на производство автономного необитаемого подводного аппарата Hugin AUV, который может работать на дальности более 2,2 тысячи километров и на глубине до 6 тысяч метров.

Эксперт предупредил, что с помощью подобных устройств могут быть осуществлены точечные атаки против «атомного ледокольного флота и сопровождаемых ледоколами газовозов и других транспортных средств».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для Военно-морского флота (ВМФ). Аппарат разработали по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».