В России заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

На «Адмиралтейских верфях» заложили автономный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«27 марта на судостроительном предприятии АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония закладки автономного глубоководного аппарата "Сергей Бавилин" для ВМФ России. На церемонии присутствовали представители Минобороны России», — говорится в сообщении.

Аппарат разработали по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». «Сергей Бавилин» предназначен для выполнения аварийно-спасательных и научных работ, а также экологического мониторинга Мирового океана.

Ранее в марте стало известно, что глубоководный спасательный аппарат АС-36 совершил с судна-носителя «Михаил Рудницкий» учебное погружение в Кольском заливе.

В январе в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что во Владивосток после планового технического ремонта доставлен спасательный глубоководный аппарат АС-30. В ходе ремонта спасательный обитаемый аппарат получил новые двигатели.