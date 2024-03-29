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11:33, 29 марта 2024Наука и техника

В России заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

На «Адмиралтейских верфях» заложили автономный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«27 марта на судостроительном предприятии АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония закладки автономного глубоководного аппарата "Сергей Бавилин" для ВМФ России. На церемонии присутствовали представители Минобороны России», — говорится в сообщении.

Аппарат разработали по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». «Сергей Бавилин» предназначен для выполнения аварийно-спасательных и научных работ, а также экологического мониторинга Мирового океана.

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      Даниил Иринин
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