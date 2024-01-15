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17:14, 15 января 2024Наука и техника

Во Владивосток доставили аппарат АС-30

ТОФ: во Владивосток после ремонта доставлен аппарат АС-30

Фото: Alex omen / Wikimedia

Во Владивосток после планового технического ремонта доставлен спасательный глубоководный аппарат АС-30. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

В ходе ремонта спасательный обитаемый глубоководный аппарат получил новые двигатели. Также проведено плановое техническое обслуживание его средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.

Изделие было доставлено из Санкт-Петербурга в главную базу ТОФ железнодорожным транспортом в разобранном виде. В настоящее время специалисты ТОФ приступили к сборке аппарата.

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В июне 2019 года телеканал «Звезда» опубликовал кадры того, как спасательное судно «Георгий Козьмин» и глубоководный аппарат АС-30 использовались в учениях по спасению экипажа аварийной подводной лодки, залегшей на грунт на глубине 65 метров.

Спасательные глубоководные аппараты проекта 1855 «Приз», к которым относится АС-30, предназначены для спасения экипажей подводных лодок. Мини-субмарина способна действовать на глубине до одного километра и находиться в автономном режиме до 120 часов. Дальность плавания АС-30 составляет 39 километров.

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      Иван Потапов
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