Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

СФ РФ: глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение в Кольском заливе

Глубоководный спасательный аппарат АС-36 совершил с судна-носителя «Михаил Рудницкий» учебное погружение в Кольском заливе. Об этом со ссылкой на Северный флот России (СФ РФ) сообщает ТАСС.

«В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-36 отработал алгоритм приготовления подводного аппарата к действиям по предназначению», — заявили в СФ РФ.

Там добавили, что были проведены тренировки в надводном и подводном положениях, а также маневрирование задним и передним ходом, предполагающее изменение курса и скорости аппарата. Кроме того, было отработано взаимодействие АС-36 с судном-носителем «Михаил Рудницкий».

Приемо-сдаточные испытания отремонтированного автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 стартовали в декабре 2021 года.

В ноябре 2015 года АС-36 принимал участие в тренировках по оказанию помощи аварийной подводной лодке в Кольском заливе.