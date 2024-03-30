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11:31, 30 марта 2024Россия

Захарова ответила на высказывание Зеленского о переговорах словом «нервничает»

Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о переговорах с Россией

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — так дипломат прокомментировала утверждение Зеленского в интервью телеканалу CBS News о том, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года.

Ранее Киев утверждал, что переговоры невозможны до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны 1991 года, отмечает агентство.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский их фактически отменил, продлив действие военного положения и всеобщей мобилизации. Несмотря на это, украинский лидер выразил уверенность в своем переизбрании в случае проведения выборов.

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      Алина Черненко
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