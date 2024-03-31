Cпутник «Ресурс-П» успешно вывели на орбиту

«Роскосмос»: запущенный с Байконура спутник «Ресурс-П» успешно вывели на орбиту

Запущенный с космодрома Байконур спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 успешно выведен на орбиту. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме», — заявили в госкорпорации.

Этот пуск российской ракеты-носителя был пятым в 2024 году и третьим с космодрома Байконур. Для ракеты «Союз-2.1б» полет стал 70-м в истории, рассказали в «Роскосмосе».

Спутник «Ресурс-П» № 4 нужен для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности планеты. Его произвели в Самаре и доставили на космодром в начале марта железнодорожным транспортом. Изготовлением спутника занимался Ракетно-космический центр «Прогресс».