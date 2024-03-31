Дом с заблокированными в Каспийске террористами попал на видео

Появилось видео дома в Каспийске с заблокированными в квартире боевиками

Дом в Каспийске с заблокированными в одной из квартир террористами показали на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале Mash Gor.

Здание находится на улице Амет-Хана Султана. Из квартиры, в которой находятся боевики, виден дым. Отмечается, что жителей соседних многоквартирных домов эвакуировали.

Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали троих боевиков, которые планировали теракты. При обыске обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное готовое к применению взрывное устройство.

Двоих террористов сотрудники спецназа ФСБ заблокировали в квартире дома на улице Амет-Хана Султана, само здание оцепили.