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11:25, 31 марта 2024Россия

Дом с заблокированными в Каспийске террористами попал на видео

Появилось видео дома в Каспийске с заблокированными в квартире боевиками

Дом в Каспийске с заблокированными в одной из квартир террористами показали на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале Mash Gor.

Здание находится на улице Амет-Хана Султана. Из квартиры, в которой находятся боевики, виден дым. Отмечается, что жителей соседних многоквартирных домов эвакуировали.

Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали троих боевиков, которые планировали теракты. При обыске обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное готовое к применению взрывное устройство.

Двоих террористов сотрудники спецназа ФСБ заблокировали в квартире дома на улице Амет-Хана Султана, само здание оцепили.

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      Нина Ташевская
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