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08:47, 31 марта 2024Силовые структуры

Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске террористов

РИА: два террориста заблокированы спецназом ФСБ в квартире в Каспийске

Фото: RIA Novosti / Reuters

Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске (Республика Дагестан) террористов. Их двое, жилплощадь, на которой они прибывают в одном из домов города, в настоящий момент заблокирована сотрудниками спецназа ФСБ, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах региона.

«В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов. Дом оцеплен», — уточнил собеседник агентства.

В 05:35 в Республике Дагестан объявили режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска. Вооруженных людей, причастных к терроризму, ФСБ заблокировала в квартирах. Жителей прилегающих домов в двух городах эвакуировали.

Тем временем обстановку на месте проведения КТО в Махачкале показали на видео Сектор оцеплен, туда согнали спецтехнику.

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