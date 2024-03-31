Силовые структуры
Обстановку на месте проведения КТО в Махачкале показали на видео
«Известия» показали видео обстановки рядом с местом проведения КТО в Махачкале
«Известия» в Telegram-канале показали видео обстановки рядом с местом проведения контртеррористической операции (КТО) в Махачкале в Дагестане.
Сектор оцеплен, туда согнали спецтехнику. Местные жители эвакуированы. Спецназ продолжает работать.
Ранее сообщалось, что в Дагестане объявили режим КТО на территории Махачкалы и Каспийска. Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в квартирах.
2 марта в Ингушетии был введен режим КТО, в ходе которой боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.