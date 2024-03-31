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08:47, 31 марта 2024Силовые структуры

Обстановку на месте проведения КТО в Махачкале показали на видео

«Известия» показали видео обстановки рядом с местом проведения КТО в Махачкале

Фото: Андрей Никеричев / агентство «Москва»

«Известия» в Telegram-канале показали видео обстановки рядом с местом проведения контртеррористической операции (КТО) в Махачкале в Дагестане.

Сектор оцеплен, туда согнали спецтехнику. Местные жители эвакуированы. Спецназ продолжает работать.

Ранее сообщалось, что в Дагестане объявили режим КТО на территории Махачкалы и Каспийска. Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в квартирах.

2 марта в Ингушетии был введен режим КТО, в ходе которой боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.

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