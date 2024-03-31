Использование батареек от марсианской миссии НАСА в дронах ВСУ объяснили

Дандыкин: батарейки от марсианской миссии в дронах ВСУ увеличивают их дальность

Найденные в украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) батарейки от марсианской программы НАСА могут быть использованы для увеличения дальности и точности дронов, сообщил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался об использовании батареек в БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дело в том, что дроны, даже если собираются на Украине, то собираются они исключительно из деталей натовских, американских, британских или французских. Вполне вероятно, что американцы для того, чтобы была увеличенная дальность и точность попадания, могут использовать космические наработки. Не секрет, что очень много разных прорывов на Земле было именно после освоения космоса. Это прорывы и в гражданской отрасли, и в военной», — объяснил Дандыкин.

Ранее российские специалисты обнаружили в дронах ВСУ аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе НАСА. По словам генерального директора «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрия Кузякина, найденные в беспилотниках батарейки очень дорогие для подобной техники. Кроме того, в дронах были обнаружены и алюминиевые сплавы, которые США применяют в космической программе.