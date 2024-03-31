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19:28, 31 марта 2024Бывший СССР

МИД заявил о ведущих на Украину следах причастности к теракту в «Крокусе»

МИД: следствие по теракту в «Крокусе» указывает, что его след ведет на Украину

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следствие, проведенное российскими правоохранительными органами, указывает на то, что след последних терактов, в том числе и трагедия в «Крокус Сити Холле», ведет на Украину. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Совершенный 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, по данным российских следственных органов, Украина также причастна к таким терактам, как убийство Дарьи Дугиной, Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), покушении на писателя Захара Прилепина, а также к попытке подрыва Крымского моста, приведшей к гибели пяти человек.

Также МИД потребовал от Украины выдать всех лиц, причастных к произошедшим в стране терактам. «В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц», — говорится в сообщении дипведомства.

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      Алевтина Запольская
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