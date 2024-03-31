NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их подчиненные стары, больны и не хотят воевать

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что их подчиненные мобилизованные солдаты стары, больны и не хотят воевать, не имея на то обоснованной мотивации. Об этом со ссылкой на источники в украинской армии сообщает The New York Times (NYT).

«Боевые офицеры жалуются, что призывники, набираемые системой [территориальных военкоматов], зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы [к ведению боевых действий]», — говорится в публикации. Отмечается, что в среднем из 200 мобилизованных «лишь 25 человек действительно хотят воевать».

Ранее экс-советник главкома ВСУ и журналист Юрий Бутусов уличил во лжи главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по словам о продвижении украинской армии на фронте. «Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных, не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности», — заявил он.