Главкома ВСУ уличили во лжи по словам о продвижении украинской армии на фронте

Экс-советник главкома ВСУ Бутусов: Сырский соврал о продвижении на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский соврал о продвижении и успехах украинской армии на фронте, его слова и заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил экс-советник главкома и журналист Юрий Бутусов, сообщает РИА Новости.

«Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности», — заявил он, добавив, что российские военные «продвигаются вперед и захватывают значительные территории».

Ранее Сырский заявил, что цель ВСУ на текущем этапе противостояния — подготовить резервы для нового наступления украинских войск. Главком добавил, что залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.