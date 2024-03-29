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11:15, 29 марта 2024Бывший СССР

Сырский рассказал о новом наступлении ВСУ

Главком ВСУ Сырский: наша цель — подготовить резервы для нового наступления

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущем этапе конфликта — подготовить резервы для нового наступления. Об этом в разговоре с агентством «Укринформ» рассказал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — передаются в публикации слова военного.

Главком добавил, что залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.

В ходе беседы с журналистами Сырский также оценил положение украинской армии. По словам главнокомандующего, ситуация на фронте для ВСУ тяжелая.

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      Глеб Палехов
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