Песков рассказал о постоянных докладах Путину после теракта и задержаний

Песков: Путин после теракта в «Крокус Сити Холле» был постоянно «на пульте»

Президент РФ Владимир Путин после теракта в «Крокус Сити Холле» был постоянно «на пульте» и получал доклады по линии силовиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Подробности разговора опубликованы в Telegram-канале репортера.

Работа, по словам Пескова, продолжалась и утром следующего за терактом дня. Проводились совещания, на Путина по прямой линии выходили руководители силовых структур. Они информировали президента, как готовится и осуществляется задержание террористов.

Ранее в разговоре с Зарубиным директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы терактов против России. По его словам, спецслужбы сделают все возможное, чтобы найти и наказать этих людей.

Спецслужбы страны и правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы поймать преступников, работающих на украинские террористические формирования, сказал Бортников. Среди них есть как люди, уже создавшие боевые подразделения, так и люди, только планирующие это сделать, уточнил он.