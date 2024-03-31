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12:51, 31 марта 2024Россия

Спецслужбы установили организаторов терактов в России

Бортников заявил, что спецслужбам РФ известны организаторы терактов в стране
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Reuters

Спецслужбам России известны организаторы терактов против страны, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналиста.

«Мы знаем, кто является организаторами подготовки проведения террористических акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — заявил Бортников.

Также он подчеркнул, что российские спецслужбы и правоохранительные органы в том числе предпринимают все необходимые действия, чтобы найти преступников, работающих на украинские террористические формирования. По словам главы ФСБ, среди таких людей есть те, кто организовал боевые подразделения, и те, кто только собирался это сделать.

Всех предателей Бортников пообещал наказать. «Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются», — отметил он.

Ранее журналисты нашли предполагаемый счет спонсоров теракта в «Крокус Сити Холле». Номер телефона, связанный с криптокошельком, был найден в одном из Telegram-каналов.

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      Маргарита Миронова
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