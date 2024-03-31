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12:21, 31 марта 2024Россия

Стало известно о пострадавших в ходе КТО в Дагестане

НАК: в ходе контртеррористической операции в Дагестане никто не пострадал

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане никто из обычных россиян и личного состава сил правопорядка не пострадал. Об этом стало известно из сообщения информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — рассказали в НАК.

До этого спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. В районах обнаружения боевиков был введен режим контртеррористической операции.

При обыске у бандитов нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к работе самодельное взрывное устройство. На видео из Каспийска, где показали дом с заблокированными террористами, был виден дым в одной из квартир.

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      Нина Ташевская
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