Стало известно об уничтожении здания СБУ в пригороде Херсона

Сальдо: российские военные уничтожили в пригороде Херсона место дислокации СБУ

В пригороде Херсона силами российских военных поражено и уничтожено здание, выполнявшее роль места дислокации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации "СБУ"», — говорится в сообщении. Он добавил, что российские военные также поразили позиции противника в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка, в них располагались части 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее российское Минобороны сообщило, что воздушно-космические силы нанесли высокоточный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Помимо этого, на аэродроме Вознесенск в Николаевской области были уничтожены три самолета Су-25 Военно-воздушных сил Украины.