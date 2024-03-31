Минобороны заявило о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: ВКС России нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по энергетической инфраструктуре Украины, все намеченные объекты поражены, задача по нарушению работы предприятий украинской оборонной промышленности выполнена. Об этом журналистам сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по газодобывающей отрасли Украины. В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее представители российского военного ведомства сообщили, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Военно-воздушных сил Украины. Помимо них, уничтожены пусковые установки для ЗРК С-300, различные РЛС и локаторы, а также цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.