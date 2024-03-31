Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 31 марта 2024Мир

В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

The Telegraph: в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки
СюжетМинобороны:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц оружия и техники. Есть версия, что они были украдены с британских военных баз, пишет издание The Telegraph.

Так, утраченными оказались несколько пулеметов, в частности, два — общего назначения (GPMG). Также утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. Как пишет издание, один из пулеметов потерял британский Королевский флот в море.

Неизвестна судьба и нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировой войны. Более того, в период с 2018 по 2023 год пропали по меньшей мере 1,4 тыс. ноутбуков, которые принадлежали Минобороны Британии.

Член британского парламента Сара Олни заявила о необходимости провести расследование на предмет того, содержалась ли на утерянных ноутбуках и прочих гаджетах конфиденциальная информация.

Ранее европейские СМИ сообщили, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Ответственность за это телеканал ITV возложил на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

В феврале ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В российском регионе объявили режим КТО, силовики заблокировали террористов в квартирах. Что известно?

      Гол и ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

      Головин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции

      Обстановку на месте проведения КТО в Махачкале показали на видео

      Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске террористов

      Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

      В Египте рассказали о планах насчет системы «все включено» в отелях

      Сексолог указала на принципиальные отличия мужского и женского оргазмов

      В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

      Сын Кости Цзю потерпел первое поражение в карьере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше