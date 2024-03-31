The Telegraph: в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц оружия и техники. Есть версия, что они были украдены с британских военных баз, пишет издание The Telegraph.

Так, утраченными оказались несколько пулеметов, в частности, два — общего назначения (GPMG). Также утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. Как пишет издание, один из пулеметов потерял британский Королевский флот в море.

Неизвестна судьба и нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировой войны. Более того, в период с 2018 по 2023 год пропали по меньшей мере 1,4 тыс. ноутбуков, которые принадлежали Минобороны Британии.

Член британского парламента Сара Олни заявила о необходимости провести расследование на предмет того, содержалась ли на утерянных ноутбуках и прочих гаджетах конфиденциальная информация.

Ранее европейские СМИ сообщили, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Ответственность за это телеканал ITV возложил на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

В феврале ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard.