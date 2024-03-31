В России ответили на заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину

Депутат Чепа: заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину — пиар

Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем — политический пиар, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на высказывание Хельсинки.

«Я на прошлой неделе был в Швейцарии. Нас пустили туда на неделю. Главой думской делегации был Петр Олегович Толстой. И я был свидетелем того, как неоднократно подходили к Петру Олеговичу и к нашей делегации и швейцарцы, и французы. Они говорили, что не разделяют точку зрения лидеров [по отправке европейских военных на Украину], насколько опасны эти заявления. Мы это слышали, в том числе и от многочисленных европейских парламентариев», — рассказал депутат.

Поэтому заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем, хотя на данный момент такая необходимость отсутствует. По ее мнению, важно показать, что Запад готов в дальнейшем помогать Киеву и усиливать поддержку.

