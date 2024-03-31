Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 31 марта 2024Мир

В России ответили на заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину

Депутат Чепа: заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину — пиар

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем — политический пиар, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на высказывание Хельсинки.

«Я на прошлой неделе был в Швейцарии. Нас пустили туда на неделю. Главой думской делегации был Петр Олегович Толстой. И я был свидетелем того, как неоднократно подходили к Петру Олеговичу и к нашей делегации и швейцарцы, и французы. Они говорили, что не разделяют точку зрения лидеров [по отправке европейских военных на Украину], насколько опасны эти заявления. Мы это слышали, в том числе и от многочисленных европейских парламентариев», — рассказал депутат.

Поэтому заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
Материалы по теме:
«НАТО станет сильнее» В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
«НАТО станет сильнее»В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
24 февраля 2024
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем, хотя на данный момент такая необходимость отсутствует. По ее мнению, важно показать, что Запад готов в дальнейшем помогать Киеву и усиливать поддержку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знаем поименно». Спецслужбы установили организаторов терактов в России. Виновников обещали найти и наказать

      В Херсонской области отчитались за удары по позициям украинских военных

      В Харькове прогремели взрывы

      На подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из 300 автомобилей

      Фитнес-блогер посоветовал восемь видов планки для пятиминутной тренировки

      Россиян научили определять мошенников при покупке квартиры

      Стало известно об уничтожении здания СБУ в пригороде Херсона

      Армия Израиля заявила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

      Познер рассказал о «приватном» характере своего юбилея

      В Томске начали искать подвозившую пассажира с автоматом машину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше