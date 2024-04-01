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10:05, 1 апреля 2024Наука и техника

Apple нашла шпиона в компании

9to5Mac: Apple нашла шпиона, годами сливавшего медиа информацию о компании

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в сливе конфиденциальной информации. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Документы иска, поступившие в один из американских судов, оказались в распоряжении медиа. Согласно материалам, Apple подала в суд на бывшего инженера Эндрю Ода, с 2016 года работавшего в компании над iOS. Специалиста заподозрили в распространении тайной информации.

В компании нашли подтверждение, что за 7 лет работы Од шпионил для знакомых журналистов из американских изданий The Information и Wall Street Journal и отправил им тысячи сообщений. В них он рассказывал о новых функциях iPhone, гарнитуре Vision Pro, приложении Journal и других продуктах компании.

Неизвестно, чем был мотивирован экс-сотрудник, однако одному из своих контактов он переслал более 10 тысяч сообщений и «проехал через весь континент» ради личной встречи с ним. Служба безопасности раскрыла Ода осенью 2023 года, во время разговора с сотрудниками инженер удалил часть переписки с журналистами и некоторые украденные файлы. Неизвестно, какое наказание получит Эндою Од в случае доказательства его вины в суде.

Ранее стало известно о новом способ кражи аккаунтов пользователей продукции Apple. В ходе него мошенники отправляют владельцу устройств бренда большое количество сообщений о сбросе пароля.

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      Андрей Ставицкий
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